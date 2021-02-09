الجيش الصحراوي ينفذ هجمات جديدة ضد قوات الاحتلال المغربي بقطاعات المحبس وأوسرد والبكاري

09/02/2021 - 09:00

نفذت وحدات من  الجيش الصحراوي, هجمات جديدة استهدفت من خلالها تخندقات قوات  الاحتلال المغربي بقطاعات المحبس وأوسرد والبكاري, وفقا لبيان لوزارة الدفاع  الصحراوية. 

ووفقا للبيان العسكري رقم 88, أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص), فان  "مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي قصفت يوم الاثنين تخندقات جنود الاحتلال في ثلاث  مواقع وهي منطقة أقـرارة الفرسيك بقطاع المحبس أعظيم و أم أجلود بقطاع آوسرد".

و أضاف البيان العسكري ان "قصفا عنيفا استهدف تخندقات الجيش الملكي المغربي  بمنطقة أقـليبات العكاية بقطاع البكاري".

"وتتوالى هجمات الجيش الصحراوي الميامين مستهدفة معاقل و تخندقات  قوات  الاحتلال التي تكبدت مزيدا من الخسائر في الأرواح والعتاد على طول جدار الذل  والعار", وفقا لوزارة الدفاع الصحراوية.

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