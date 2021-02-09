كأس العالم للأندية 2020: بايرن ميونخ تفوز على الأهلي المصري بثنائية

تأهل فريق بايرن ميونخ إلى الدور النهائي لبطولة كأس العالم للأندية -قطر 2020، بعد فوزه على الأهلي المصري بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب أحمد بن علي المونديالي ضمن الدور نصف النهائي للبطولة التي تستضيفها الدوحة للمرة الثانية على التوالي وتختتم الخميس المقبل.

سجل هدفي بايرن ميونخ روبيرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 17 و85.

واستفاد بايرن ميونيخ الألماني من خبرته الكبيرة بالشكل الأمثل وكان الطرف الأفضل في الشوط الأول خاصة مع بدايته عندما منحه البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف التقدم عقب تمريرة من جنابري (17).

جرب الأهلي فتح الملعب في آخر 10 دقائق من المباراة الأمر الذي استثمره بايرن ميونيخ بأفضل طريقة عندما وقّع ليفاندوفسكي على الهدف الثاني بعد عرضية مميزة من سانيه (85).

وبهذا الفوز سيواجه بايرنن ميونخ نظيره تيجريس أونال المكسيكي في المباراة النهائية للمونديال..

فيما سيتبارى الأهلي المصري مع فريق بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الخميس المقبل على ملعب المدينة التعليمية المونديالي.

وكان بايرن توج في الموسم الماضي بلقب الدوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا..

كما أحرز لقبي كأس السوبر الألماني والأوروبي، ويأمل في الاستحواذ الآن على لقب سادس في نفس الوقت من خلال الفوز بلقب مونديال الأندية -قطر 2020.