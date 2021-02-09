اصدار71 ترخيصا للمؤسسات الناشئة بتمنراست من أجل الاستغلال الحرفي للذهب

استفاد 71 شابا من أصحاب المؤسسات المصغرة بولاية تمنراست من تراخيص خاصة للاستغلال الحرفي للذهب وهو الأمر الذي قد يساهم في دفع الحركة التنموية بالمنطقة واستحداث مناصب شغل ووضع حد للاستغلال العشوائي للذهب .

وتعد هاته الخطوة أول مرحلة تطبيقية للإستراتيجية الهادفة إلى تطوير النشاط المنجمي ،وقد أوضح رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية سابقا حسن حرياطي أن الشروع في منح رخص الاستغلال سيساعد المؤسسات الناشئة، وكذا الوكالة الوطنية للذهب، وسيساهم في ترقية الاقتصاد الوطني .

وقال حرياطي في تسجيل للقناة الأولى إنه" تم اشتراط تكوين خاص بالعاملين في التعاونيات الشبانية لكي يقوموا باستغلال المواقع التي حددت لهم بالأدوات اليدوية ، وقد منع استعمال أي آلة ميكانيكية ، حيث سيتم استخراج الحجارة التي تحتوي الذهب ثم تحويلها إلى الشركة الوطنية للذهب حيث توجد آلات التصفية " .

وينتظر أن تساهم العملية في توفير مناصب شغل، وحماية الثروة من الاستغلال العشوائي، خاصة وأن الشباب استفادوا من تكوين خاص بهذا النشاط ، وقد أشار أمين عام ولاية تمنراست العيور توفيق إلى أن المؤسسات فور استلامها التراخيص ستستخرج لها سجلات تجارية والقانون الأساسي للمؤسسة، لتنطلق بعد ذلك مباشرة في الأشغال، مضيفا أنه قد تمت برمجة دورة تكوينية قبل الاستغلال الحرفي لمناجم الذهب على مستوى مراكز التكوين المهني .