نسيم ضيافات: 11 ألف مؤسسة مصغرة متعثرة

صرح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات اليوم الاثنين بتيسمسيلت بأنه تم إحصاء 11 ألف مؤسسة مصغرة متعثرة.

وأوضح الوزير المنتدب خلال لقاء صحفي على هامش زيارته التفقدية إلى ولاية تيسمسيلت بأن "عدد المؤسسات المصغرة المتعثرة قد وصل لحد الآن إلى 11 ألف مؤسسة"، مضيفا بأن صندوق الضمان التابع للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية درس خلال الأسبوع الماضي زهاء 500 ملف يخص تعويض ديون المؤسسات المتعثرة.

وأبرز في نفس الإطار بأنه تم قبول تعويض 250 ملف يخص أصحاب المؤسسات المتعثرة، فيما تم تأجيل أكثر من 230 ملف كون المؤسسات في حالة نشاط ورفض 6 ملفات.

كما أكد ضيافات بأن "الاستراتيجية التي تنتهجها دائرته الوزارية ترتكز على العمل مع مختلف القطاعات بمعية الولاة والتي ترمي أساسا التكفل بتحفيز وتشجيع الشباب على استحداث مؤسسات مصغرة تساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة".

وأشار الوزير المنتدب إلى أن إطارات جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية قاموا في ظرف ستة أشهر بخرجات ميدانية على مستوى سبعة آلاف منطقة ظل عبر الوطن، تم خلالها حصر احتياجات هذه التجمعات الريفية النائية فيما يتعلق باستحداث مؤسسات مصغرة وذلك بما يتماشى مع إمكانيات هذه المناطق.

وبخصوص إضراب عمال الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، أكد بأن "جميع حقوق عمال هذه الوكالة ستلبى وفق القانون"، حيث أن دائرته الوزارية "تبقي أبواب الحوار مفتوحة مع نقابة هذا الجهاز".

للإشارة تضمنت هذه الزيارة التفقدية إلى ولاية تيسمسيلت اطلاع الوزير المنتدب على قدرات الاستثمار السياحي والغابي التي تتيحها الحظيرة الوطنية للأرز ببلدية ثنية الحد لفائدة شباب المنطقة، فضلا على زيارة مؤسسة مصغرة مختصة في صناعة منتجات التبييض ومواد الصيانة المماثلة بعاصمة الولاية حيث وعد ضيافات صاحب هذه المؤسسة بضمان المرافقة الدائمة له والتكفل بتوفير مقر جديد مناسب.

كما أشرف نسيم ضيافات على مراسم تسليم شهادات تأهيل لعدد من شباب مناطق الظل بعد استفادتهم من تكوين وكذا قرارات منح الامتيازات الضريبية والإعانات المالية، وأمر بتنفيذ الأشغال لفائدة مؤسسة مصغرة في إطار اتفاقية بين وحدة الجزائرية للمياه وفرع الوكالة الوطنية لدعم تنمية المقاولاتية وكذا تسليم صكوك بنكية لفائدة شباب أصحاب مشاريع ضمن جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

وببلدية عماري قام الوزير المنتدب بزيارة مقر مؤسسة مصغرة مختصة في صناعة الآلات الصغيرة والإشارات الكهربائية والعتاد الهاتفي جسدت في إطار نفس الجهاز.