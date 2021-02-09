وزير الفلاحة: استرجاع 600 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، عن استرجاع 600 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية من أصل 750 ألف هكتار مساحة غير مستغلة.

وخلال جلسة إستماع لجلسة الفلاحة والتنمية الريفية بمجلس الأمة، أكد حمداني أن هذه المساحة ستخصص للزراعة الإستراتيجية وخلق الثروات، مضيفا أن الهدف من العملية هو تقليص فاتورة الإستيراد بنحو 2.5 مليار دولار آفاق 2024 .

كما كشف عن بدء إجراء إحصاء فلاحي شامل خلال شهر مارس المقبل- على أكثر تقدير- لإنشاء قاعدة بيانات وطنية تحصي جميع الفاعلين بالقطاع الفلاحي، مشيرا إلى أن العملية ستشمل خمس ولايات في مرحلة أولى قبل تعميم العملية على كامل الولايات في مرحلة لاحقة.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية