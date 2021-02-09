إنفلونزا الطيور : نفوق 50 ألف فرد من الدجاج بأم البواقي وحمداني يعلن إنشاء جهاز يقظة إستعجالي

إتخذ قطاع الفلاحة والتنمية الريفية كل الإجراءات اللازمة على مستوى المصالح البيطرية ومصالح الغابات لمنع انتشار سلالة أنفلونزا الطيور إتش5إن8 التي ظهرت بولاية أم البواقي، حسبما أفاد به للصحافة اليوم الثلاثاء وزير الفلاحة السيد عبد الحميد حمداني.

و أوضح الوزير، على هامش اجتماعه بلجنة الفلاحة والتنمية الريفية بمجلس الأمة لعرض خطة طريق القطاع آفاق 2020-2024، أن المعلومات الاولية التي رصدها المختصون في الميدان تشير إلى أن هذه البؤرة جاءت عن طريق الطيور المهاجرة.

ووضع القطاع جهاز يقظة استعجالي للمتابعة مهامه تسجيل الحالات الجديدة على مستوى الولاية المعنية ومراقبة باقي الولايات، حسب السيد حمداني.

وقال الوزير ان المصالح البيطرية قامت حتى الآن بذبح وإزالة 2000 حيوان مصاب بالفيروس من الحضائر .

و تابع قائلا:" التدابير الاستعجالية ستتخذ عند الحاجة، المرض لا ينتقل إلى الإنسان و لم ينتقل بعد الى الولايات الاخرى، نحن في حالة تأهب مادام مصدر الفيروس الطيور المهاجرة".

وحسب الوزير فإن القطاع يتابع تطور وضع الفيروس أيضا على مستوى بعض الدول الأوروبية التي سجلت إصابات.

و يرتقب ان يعقد الوزير مع اطارات المصالح البيطرية ومديريات الفلاحة والغابات بالولايات عدة اجتماعات دورية لمتابعة الوضع.

و في تصريح لوأج اليوم الثلاثاء، كشف المدير المحلي للمصالح الفلاحية بأم البواقي، مولود بوجردة، عن نفوق 51 ألف فرد من الدجاج بإحدى المستثمرات الخاصة ببلدية عين فكرون بولاية أم البواقي جراء إصابتها بإنفلونزا الطيور.

وأوضح المسؤول أن نفوق هذه الطيور جاء بشكل "فجائي" في الفترة الممتدة ما بين 17 إلى 21 جانفي الماضي.

وقد بينت تحاليل عينة من الدجاج النافق التي تم إرسالها إلى مخابر الصحة الحيوانية، أن سبب النفوق هو الإصابة بداء إنفلونزا الطيور، وفقا لذات المصدر.

وأضاف بوجردة أن كل الإجراءات اللازمة قد تم اتخاذها في هذا الشأن و ذلك بدفن الدجاج النافق وتطهير المدجنة التي كان بها وفقا للشروط الصحية و البروتوكولية اللازمة.