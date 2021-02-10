بعد نفوق حوالي 50 ألف دجاجة بعين فكرون.. المصالح الفلاحية تؤكد التحكم في الوضع ووعود بتوفير اللقاح في أسبوع

أكد مدير المصالح الفلاحية لولاية أم البواقي التحكم في الوضعية الوبائية بعد تسجيل نفوق حوالي 50 ألف دجاج منتج للبيض بسبب أنفلونزا الطيور بمدينة عين فكرون.

وقال المتحدث في تصريح للقناة الأولى أنه منذ اكتشاف البؤرة في 17 جانفي الماضي تم القيام بعملية تطهير واسعة والقضاء على البؤرة ولم يتم تسجيل أي إصابة منذ نهاية الشهر الماضي.

وأضاف أنه بعد التدخل السريع لمصالحه بالتنسيق مع عدة قطاعات تم إحتواء الوضع بعد دفن أزيد من 50 ألف طائر نافق بالمفرغة العمومية.

من جهته أكد ممثل مفتشية البياطرة بالولاية القيام بخرجات ميدانية عبر المداجن المنتشرة بالولاية لتوعية المربين بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها لمنع انتقال العدوى.

من جانبه تلقى رئيس المجلس الوطني لشعبة الدواجن، المومن كالي ، ضمانات من الوزارة الوصية بتوفير اللقاحات الخاصة بأنفلونزا الطيور في غضون الأسبوع المقبل، وذلك من أجل تطويق الوباء وإنقاذ الإنتاج الوطني من الدواجن من النفوق.

وقدر المتحدث خسائر مربي الدواجن بولاية أم البواقي من الوباء بنحو ملياري سنتيم حجم في انتظار حصيلة خسائر مستثمرات الدواجن في الولايات الأخرى، داعيا السلطات المعنية إلى تعويض المربين .

من جهته طمأن البيطري سليم بن خليل المواطنين بشأن المخاوف من التعرض للعدوى مؤكدا أن عدوى أنفلونزا الطيور رغم شدتها إلا أنها لا تنتقل إلى الإنسان.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية