بوقدوم يتحادث هاتفيا مع نظيره الصيني

أجرى وزير الشؤون الخارجية السيد صبري بوقدوم اليوم الاربعاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الصيني وانغ يي تمحور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية و تقويتها في مختلف المجالات.

‏ وقال بوقدوم في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" الاربعاء، " كان لي حديث مطول اليوم عبر الهاتف مع زميلي وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، السيد وانغ يي، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتقويتها في شتى المجالات".

وأضاف السيد بوقدوم أنه "تم الاتفاق على تعزيز سنة التشاور حول القضايا الراهنة لتحقيق مستويات أعلى من التنسيق في المحافل الدولية".