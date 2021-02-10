بوقدوم في زيارة لمالي

﻿ حل وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، صباح هذا الأربعاء ببماكو في زيارة إلى مالي أين أجرى محادثات مع نظيره المالي في اطار الجهود لترقية العلاقات الثنائية و دفع مسار السلام في هذا البلد الجار.

و قال بوقدوم في تغريدة على موقع تويتر "وصلت صباح اليوم الى باماكو اين كان في استقبالي أخي العزيز زيني مولاي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالي الصديقة".

وأضاف الوزير: "سعيد بالمباحثات البناءة التي أجريناها معا والعزم المشترك على مواصلة الجهود لترقية العلاقات الثنائية وإعطاء دفعة قوية لمسار السلم والمصالحة في البلاد".