بوقدوم يدعو الجزائريين للانخراط في المسار السياسي

دعا وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم الجزائريين الى الانخراط في المسار السياسي "من أجل التغيير" الذي قرره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

و أشار بوقدوم في تصريح لقناة فرانس 24 أذيع اليوم الاثنين "إذا أراد الناس تغيير الأمور، فلديهم فرصة رائعة وهي الانخراط في المسار السياسي الذي قرره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".

وتابع وزير الشؤون الخارجية في هذا الصدد "أن التظاهر حق يكفله الدستور ولكننا نعيش في ظروف استثنائية نجمت عن جائحة كوفيد-19".

وجاء تصريح بوقدوم بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي (22 فبراير 2019) حين خرج الآلاف من الجزائريين إلى الشارع مطالبين "بتغيير عميق" للنظام السياسي.

وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون قد رسم في التاسع عشر فبراير 2020 تاريخ 22 فبراير من كل سنة "يوما وطنيا للأخوة و التلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية".