بن زيان : تأجيل الاعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز مسابقة التكوين في الدكتوراه

أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الخميس، بأن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز مسابقة التكوين في الطور الثالث (الدكتوراه) بعنوان السنة الجامعية 2020-2021 والتي كان من المفترض الاعلان عنها في 10 فبراير الجاري ،سيكشف عنها لاحقا نظرا للعدد "الهائل" للمترشحين.

وكتب الوزير في حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "أنه نظرا للعدد الهائل للمترشحين المسجلين للالتحاق بمسابقات الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 2020/2021 على منصة "PROGRES"، فإن اللجان القائمة على تسيير مرحلة دراسة ومعالجة الملفات "لم تتمكن من إتمام المعالجة البيداغوجية لكل الملفات".

ونتج عن عدم تمكن هذه اللجان من دراسة الملفات "بيداغوجيا"،-يضيف الوزير-" تأخرا في الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 2020/2021".

وأضاف الوزير أنه "فور الانتهاء من دراسة كل الطعون سيتم التبليغ بتاريخ نشر القوائم النهائية".

للإشارة، فتحت الأرضية الرقمية الخاصة بمسابقة الدكتوراه، مطلع الشهر الجاري، لتمكين الطلبة من الاطلاع على نتائج دراسة ملفات الترشح لهذه المسابقة.

وتشهد مسابقة الدكتوراه للسنة الحالية (2020-2021) مشاركة "أزيد من 580 ألف طالب، على المستوى الوطني، مع احتمال الرفع في عدد المشاركين في هذه المسابقة وذلك عقب دراسة الطعون الخاصة بالترشح".