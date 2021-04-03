بن زيان يوفد لجنة تحقيق وزارية حول امتحان التخصص (الإقامة) بكلية الطب لجامعة وهران

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان اليوم السبت بوهران عن إيفاد غدا الأحد للجنة تحقيق وزارية حول امتحان التخصص (الإقامة) بكلية الطب لجامعة وهران الذي عرف احتجاجات وذلك لتقصي الحقائق والمعلومات الكافية التي تسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح السيد بن زيان للصحافة على هامش الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات "موريس أودان" لوهران أن هذه اللجنة ستعمل على "معرفة ودراسة كافة المعطيات بهدف تحديد المسؤوليات وعلى ضوء ذلك ستقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة".

للإشارة فقد عرفت كلية الطب لجامعة وهران خلال الأيام الأخيرة احتجاج المشاركين في هذه المسابقة الذين بلغ عددهم 1.600 بعد نشر الأجوبة النموذجية التي تم اكتشاف أخطاء فيها -وفقا للمحتجين- مطالبين بإعادة المسابقة.

وفي حديثه عن تسريبات مواضيع مسابقة الدكتوراه بإحدى الجامعات أكد الوزير أنه "بمجرد العلم بهذا الإشكال تم فتح تحقيق فوري ونحن ننتظر النتائج".

ومن جانب آخر وفي رده عن سؤال حول سبل التقريب بين الجامعة والوسط الاقتصادي ذكر السيد بن زيان أن دائرته الوزارية تعمل حاليا على تحيين القوانين الموجودة حاليا الخاصة بهذا الجانب وتحضير نصوص تشريعية لتوفير تسهيلات أكثر للطلبة للولوج إلى المحيط الاقتصادي.

كما أشار في ذات الصدد إلى التوقيع على 18 اتفاقية مع مختلف القطاعات لتمكين الطلبة من الوصول بسهولة إلى المحيط الاقتصادي وخلق جسر تواصل متين بين المؤسسات الجامعية والاقتصادية.