حمداني : قطاع الفلاحة على استعداد لمرافقة الاستثمارات في مجال الصناعات التحويلية

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، سعي القطاع الى دعم وتعزيز الاستثمارات في مجال الصناعات التحويلية الغذائية بغرض تثمين المنتجات الفلاحية الوطنية وتحفيز الفلاحين على رفع المردودية وزيادة وتيرة الانتاج كما ونوعا.

وصرح الوزير خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى كل من مجمع التبريد والتعليب والتخزين للفواكه "كاتم" ووحدة إنتاج وتوضيب الصلصات "لوسيور" ببلدية تسالة المرجة، أن القطاع "جاهز" لمرافقة ودعم الاستثمار المهيكل الرامي إلى تثمين المنتوج الفلاحي في ظل تحقيق فائض في عدة منتجات فلاحية هامة، مشددا بهذا الخصوص على الالتزام بشرط أساسي يتمثل في بلوغ نسبة إدماج وطني بـ 100 بالمائة.

وفضلا عن ذلك، حث الوزير على ضرورة ان تساهم هذه المشاريع في خلق مناصب شغل جديدة والتوجه نحو التصدير.

وخلال جولته عبر أجنحة المؤسستين والتي استمع فيها لشروح حول القدرات الانتاجية والإشكاليات التي تعترض المنتجين خلال دورة الانتاج والتسويق، أكد الوزير أن القطاع يسعى في مجال الانتاج الفلاحي إلى تجسيد ثلاث أهداف رئيسية وهي تحقيق الجودة والاكتفاء في السوق المحلية والتصدير وتحفيز الاستثمار المهيكل الذي يسمح بإنتاج المادة الأولية محليا.

واعتبر في نفس السياق أن استغلال المواد الفلاحية، سواء الحيوانية أو النباتية، في الصناعات التحويلية، سيساعد الفلاح على تسويق منتوجه ويضعه في اريحية من حيث التخزين، مما يدفعه الى رفع مستويات انتاجه في السنوات اللاحقة.

ويتوجب -حسب السيد حمداني- صياغة رؤية عصرية لإدماج المنتوج الجزائري في عمليات التحويل، تعتمد أساسا على التنسيق بين الفلاحين والمربين والمنتجين والمحولين عبر عقود تضمن استمرارية عملية التموين والتمويل، لكل الاطراف.

وكانت هذه الزيارة فرصة للمسؤولين عن مجمع "كاتم" التي تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ 1.800 هكتار بولايات الجزائر والشلف وسيدي بلعباس، للحديث عن بعض الانشغالات والتي تتعلق أساسا بإشكالية النقل التي واجهت صادرات المجمع خلال جائحة كوفيد-19.

وتسببت هذه الاشكالية في تسجيل صادرات بـ 40 طن فقط خلال 2020 بينما خطط المجمع لتصدير 2.000 طن خلال العام الماضي ويعمل على تصدير 4.000 طن في 2021.

من جهتهم، اشار مسؤولو "لوسيور" التابعة لمجمع التوابل العامة -الجزائر، إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق نسبة ادماج تقدر بـ 85 بالمائة بفضل الاعتماد على مواد فلاحية محلية، في انتظار التعاقد مع مؤسسة متخصصة في انتاج العلب الزجاجية لتبلغ نسبة الادماج 95 بالمائة.

وبعد ان تمكنت من بلوغ كميات قاربت 7 آلاف طن من مختلف الصلصلات المطابقة لشهادة الايزو، تتوجه الشركة للشروع في تصدير منتجاتها خلال 2021.

من جهته اكد الرئيس المدير العام لمجمع تثمين الانتاج الفلاحي "جيفابرو"، مصطفى بن حنيني، على ضرورة دعم المستثمرين في الصناعات التحويلية الغذائية، بالاخص في مجال النقل بما يسمح لهؤلاء المتعاملين بتعزيز عمليات التصدير.