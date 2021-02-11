مؤسسة ميناء عنابة تبرم ثلاث اتفاقيات لتصدير 1 مليون طن من الكلنكر خلال 2021

أبرمت مؤسسة ميناء عنابة اليوم الخميس ثلاث اتفاقيات تجارية مع شركاء اقتصاديين لإنتاج الإسمنت تقضي بتصدير واحد مليون طن من مادة الكلنكر خلال السنة الجارية انطلاقا من ميناء عنابة ، حسب ما علم من المدير العام لهذه المؤسسة خير الدين بومنجل.و صرح ذات المسؤول ان الأمر يتعلق بكل من "المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا ) و مجمع لافارج الجزائر (سيلاس) و شركة البسكرية للإسمنت ".

وتندرج هذه الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بمدينة عنابة بحضور رئيس الجهاز التنفيذي المحلي جمال الدين بريمي و الرئيس المدير العام لمجمع تسيير موانىء الجزائر "سيربور" عاشور جلول في إطار "الإستراتيجية المسطرة لتشجيع الصادرات خارج المحروقات وتنسيق الجهود بين مختلف الشركاء المعنيين بعمليات التصدير وخاصة الموانىء التجارية و شركاء سلسلة التصدير لتوفير محيط أعمال ملائم للمتعاملين الاقتصاديين والصناعيين الذين يرفعون تحدي التصدير"، كما أوضحه بالمناسبة الرئيس المدير العام لمجمع " سيربور ".

و أبرز المتحدث بأن الموانىء التجارية الجزائرية العشر تعمل في إطار هذا التوجه على "تأهيل الخدمات اللوجيستيكية على مستوى الموانىء لتوفير أفضل الشروط لعمليات النقل و الشحن و التخزين خاصة منها المرتبطة بتصدير الكلنكر"، مشيرا الى ان أربع موانئ تجارية هي على التوالي: (جن جن و وهران وعنابة وسكيكدة ) ستتدعم مع نهاية السنة الجارية بخمس تجهيزات كبرى للشحن "شيبلودور" بطاقة شحن تقدر ب 18 ألف طن بالساعة.

و أضاف نفس المصدر ان نشاط تصدير الكلنكر مكن الجزائر بدءا من سنة 2017 من أن تتحول من بلد مستورد للإسمنت إلى بلد مصدر لتسجل سنة 2020 تصدير 2،8 مليون طن من الكلنكر بما قيمته 80 مليون دولار وتتجه خلال عام 2021 نحو مضاعفة حجم صادراتها من مادة الكلنكر.

و على هامش مراسم التوقيع التي تمت بين المدير العام لمؤسسة ميناء عنابة خير الدين بومنجل و المتعاملين الصناعيين على التوالي عبد النور شواكري عن شركة " سيلاس " لمجمع لافارج الجزائر و حفيظ أوشيش عن المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر " جيكا " إضافة إلى محمد العيد هوقي عن شركة البسكرية للاسمنت انتقل المشاركون إلى ميناء عنابة حيث وقفوا على سير عملية تصدير 45 ألف طن من الكلنكر لشركة المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا" نحو كوت ديفوار.

وتمثل هذه العملية رابع عملية تصدير للكلنكر عبر ميناء عنابة لكل من جيكا وسيلاس بحجم إجمالى يقدر ب 200 ألف طن و ذلك مند يناير 2021 تجاه المكسيك و أسواق أفريقيا الغربية حسب ما تم إيضاحه.

وتمثل شركة البسكرية للإسمنت المتعامل الجديد الذي يدخل عمليات تصدير الكلنكر لأول مرة انطلاقا من ميناء عنابة ، مثلما تمت الإشارة إليه .