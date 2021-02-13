الجيش الصحراوي يواصل قصف قوات الإحتلال المغربي لليوم الـ 94 على التوالي

واصلت وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي دك معاقل جيش الاحتلال المغربي وتدمير تخندقاته في الجدار الرملي, مخلفة دمارا كبيرا في قواعد المحتل وتمركزاته لليوم الـ94 على التوالي, وذلك بعد العمليات النوعية التي استهدفت عمق التراب المغربي, وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وجاء في البيان العسكري رقم 94, أوردته وكالة الأنباء الصحراوي (وأص), أن "خلال يوم أمس الجمعة, ركزت وحدات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي ضرباتها القوية على تخندقات الجيش المغربي مستهدفة قواعد عسكرية في منطقة اكرارت لحديد قطاع الفرسية مرتين متتالين".

أما خلال اليوم السبت, يضيف البيان, "استهدف جيش التحرير الشعبي الصحراوي بقصف مدمر قواعد جنود الإحتلال المغربي المتخندقة في منطقة قلب اظليم قطاع تشلة, وقواعد العدو المتحصنة في جدار الذل والعار في منطقة روس السبطي قطاع المحبس", مشيرا إلى "اشتعال النيران في القاعدة المستهدفة, أين شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد منها".

"وتواصل وحدات جيش التحرير الشعبي الصحرواي أعمالها القتالية النوعية مستهدفة قواعد وتمركزات جيش الاحتلال المغربي المتقوقعة في جدار الذل والعار الهش", يؤكد ذات البيان.