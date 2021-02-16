بولنوار للإذاعة: وزارة التجارة تعتمد عملية البيع بالتخفيض في رمضان

كشف الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، عن اعتماد وزارة التجارة عملية البيع بالتخفيض لمواد استهلاكية لأول مرة خلال شهر رمضان الكريم.

وقال بولنوار، في تصريح للقناة الأولى الإذاعية، بأن العملية التي ستتم لأول مرة خلال الشهر الفضيل تأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي وضعتها الوزارة من بينها استحداث نقاط بيع جديدة لضمان توفير المواد واسعة الإستهلاك.

وأشار إلى أن أزيد من 200 نقطة بيع سيتم استحداثها على المستوى الوطني قبيل الشهر الفضيل و كذا السماح باستغلال المساحات التجارية المغلقة وتنظيم معارض محلية للمواد ذات الإستهلاك الواسع، وذلك من أجل تفادي الندرة واستقرار الأسعار حسب تعبيره.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية