تأجيل زيارة رئيس الفيفا إنفانتينو الى الجزائر

اعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، اليوم الثلاثاء، تأجيل زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، الى الجزائر التي كانت مقررة يومي 21 و 22 فيفري إلى موعد لاحق "لأسباب طارئة وخاصة".

و جاء في بيان للفاف على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت: "لأسباب طارئة وخاصة، تم تأجيل زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جياني إنفانتينو، إلى موعد لاحق".

و كانت الفاف قد اعلنت مساء امس الاثنين عن قيام جياني إنفانتينو بزيارة رسمية الى الجزائر يومي الاحد و الاثنين القادمين.

واوضحت الفاف في بيانها ان هذه الزيارة التي تدخل في اطار "التقارب مع الجمعيات العضوة" كانت ستسمح ل"رئيس الفيفا بالتباحث مع الرسميين في كرة القدم الجزائرية حول ترقية قيم و تطوير اللعبة الأكثر شعبية".

للتذكير، فإن جياني إنفانتينو كان قد زار الجزائر في نوفمبر 2015 حينما كان يتولى منصب الامين العام للاتحاد الاوروبي لكرة لقدم (يويفا) في اطار حملته لانتخابات رئاسة الفيفا.