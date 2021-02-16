قائد لواء الاحتياط الصحراوي: لا خيار أمام الصحراويين إلا الكفاح المسلح

شدد عضو الامانة الوطنية وقائد لواء الاحتياط بالجمهورية الصحراوية محمد لمين البوهالي على ضرورة الكفاح المسلح، مؤكدا انه لا خيار أمام الشعب الصحراوي إلا المقاومة المسلحة لطرد الاحتلال المغربي، داعيا إلى التجند وحمل السلاح.

وقال قائد لواء الاحتياط -في مقابلة مع وكالة الأنباء الصحراوية رصد – إن الشعب الصحراوي قد دخل الحرب وعليه أن يدخلها باستماتة داعيا إلى التجند والمقاومة المسلحة، مؤكدا انه لا خيار أمام الصحراويين إلا خوض معركة تحرير التراب الصحراوي كاملا، مضيفا أن المرحلة القادمة هي مرحلة صراع حقيقي وليس أمام الشعب الصحراوي إلا حمل السلاح والقنال حتى تحرير أرضه كاملة.

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وعاد البوهالي في حديثه لرصد إلى الشرارة التي أشعلت فتيل الحرب، بعد تعنت الاحتلال المغربي وخرقه للمعاهدات بشق طريق القرقرات للتهريب، وهو ما كان بمثابة إعلان حرب، كما استطرد البوهالي في الحديث عن تاريخ الصراع منذ 1975 ورغبة المملكة المغربية وموريطانيا في الاستحواذ على التراب الصحراوي ، والاتفاق على التقسيم ثم تراجع موريطانيا أمام عدم قدرتها العسكرية، وهي الظروف التي أدت إلى حرب دامت أكثر من عشرين سنة كبدت المقاومة الصحراوية خسائر باهظة للمحتل المغربي واضطرته للجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولكن هذه المفاوضات لم تكن ذات جدوى حسب المتحدث ذاته إذ لم تكن إلا ذريعة للتسويف المغربي الذي وصفه بالاحتلال الخبيث والمخادع..

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية