جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران "محمد بوضياف" : تجهيز جديد لإنتاج ملحقات التنفس

﻿ تدعمّت جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران "محمد بوضياف" بطابعة جديدة ثلاثية الأبعاد مخصصة لإنتاج ملحقات التنفس الاصطناعي، حسبما استفيد اليوم الاثنين من مدير المنصة التكنولوجية لهذه المؤسسة للتعليم العالي، أمين إيلاس.

وأوضح أمين إيلاس ان تصميم الجهاز الجديد تم من قبل فريق المنصة لتعزيز القدرة الإنتاجية لجامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران "محمد بوضياف" من المواد الصحية لفائدة المستشفيات التي تعمل على مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

واضاف انه يجري حاليا انجاز طابعة أخرى ثلاثية الأبعاد على مستوى نفس المنصة التكنولوجية ،مشيرا الى ان فريقه قام بإنتاج 8.500 قناع واقٍ ومائة قناع للتنفس والعديد من الملحقات المساعدة على التنفس، تم توزيعها على مستخدمي مختلف مستشفيات الوطن.

وكشف أمين إيلاس أيضاذ عن تطوير حل جديد يسمى "النظام المغلق" يسمح بامتصاص السوائل من رئتي المريض بدون توقيف جهاز التنفس.

وقد تم تسجيل طلبيات هامة على "النظام المغلق" من قبل المستشفيات، وفق نفس المصدر الذي يتوقع تلبية هذا الطلب قريباذ بفضل اقتناء طابعات جديدة وذلك بدعم من المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

للتذكير، فإن المنصة التكنولوجية لجامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران "محمد بوضياف" المتخصصة في قطاع الميكانيكا وروبوتات التدخلات والخدمات تابعة لمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية.