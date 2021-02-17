حمدي عيسى: تمديد بث إذاعة القرآن الكريم على مدار 24 ساعة بدءا من هذا الخميس

كشف مدير إذاعة القران الكريم، حمدي عيسى أنه سيتم رسميا تمديد بث إذاعة القرآن الكريم بداية من هذا الخميس 18 فيفري الجاري على مدار 24 ساعة.

وأوضح حمدي عيسى في حديث خص به موقع الإذاعة الجزائرية هذا الأربعاء أنه سيتم " تمديد بث إذاعة القرآن الكريم بداية من يوم الخميس على مدار 24 ساعة وذلك ترقيةً للإعلام الموضوعاتي وتفعيلا لدورها في خدمة المجتمع".

وفي ذات السياق أضاف حمدي عيسى أن "هذا البث سيشمل تكييف بعض البرامج، وتحويل مواعيد بثها، خاصة منها البرامج التفاعلية التي كان يقدمها المختصون سواء في الفقه والسيرة وعلم النفس والإجتماع وكذلك في علوم القرآن، والتي كانت تذاع على الساعة الواحدة والنصف مساءً، لتبث تباعا من الأحد إلى السبت على الساعة الرابعة وخمسة دقائق مساء".

كما كشف مدير إذاعة القرآن الكريم أن "هناك الكثير من المفاجئات في هذا التمديد، الذي سيأتي لفتح المجال للمستمعين من أجل متابعة مضامين فترة الساحل التي كانت تبث من الساعة الثامنة ليلا إلى منتصف الليل، وتقتصر بثها على الأمواج القصيرة الموجهة إلى دول الساحل الإفريقي، لتصبح هذه الفترة في متناول جمهور إذاعة القرآن الكريم".

وأشار حمدي عيسى إلى أن "انطلاقة تمديد بث إذاعة القرآن الكريم، تتزامن مع ذكرى اليوم الوطني لشهيد، وهذا من أجل التأكيد على أن الإذاعة الجزائرية، بمختلف قنواتها ومنها إذاعة القرآن الكريم، مستمرون في الوفاء لرسالة الشهداء، بضمان مرافقة واعية وفاعلة في عملية تنمية البلاد وازدهارها من أجل تحقيق أمنية الشهداء".

جدير بالذكر، أن المدير العام محمد بغالي كان أعلن يوم الخميس الماضي رسميا عن تمديد بث إذاعة القرآن الكريم، تثمينا لأدوارها في تلبية الحاجة المعرفية ومساهمتها في بناء الوطن الواعي، وفاءً لرسالة الشهداء.