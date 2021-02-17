مظاهرات بالعيون المحتلة تضامنا مع الناشطة الصحراوية سلطانة خيا وعائلتها

شهدت مدينة العيون المحتلة عاصمة الصحراء الغربية مظاهرات متفرقة تضامنا مع الناشطة سلطانة خيا و عائلتها، و مطالبة بجلاء الاحتلال المغربي الذي يفرض حصارا قمعيا مكثفا لشوارع المدينة الصحراوية المحتلة وأزقتها، حسبما أوردته مصادر إعلامية و حقوقية صحراوية يوم الأربعاء.

و ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية، أن شوارع مدينة العيون المحتلة، -لا سيما حيي الوفاق و لحشيشة-، شهدت مظاهرات تحمل الأعلام الصحراوية، مطالبة بجلاء الاحتلال تضامنا مع الناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان سلطانة سيد ابراهيم خيا وعائلتها التي تتعرض منذ ثلاث أشهر لحصار قمعي مكثف والمنع من الخروج في مدينة بوجدور المحتلة.

وتعرضت الناشطة الحقوقية الصحراوية سلطانة سيد ابرهيم خيا، وشقيقتها الواعرة، السبت الماضي، إلى التعنيف الجسدي، من قبل قوات الاحتلال المغربية بمدينة بوجدور الصحراوية المحتلة، حيث أصيبت سلطانة على مستوى الوجه والعين بعد رشقها بالحجارة، كما أصيبت أختها الواعرة على مستوى الفم نتيجة التعنيف والضرب، وهما الموجودتان تحت حصار شدد على منزلهما العائلي، منذ 11 أسبوعا، ومنعتا من مغادرته.