العميد قواسمية في زيارة لمدرسة ضباط الصف بسيدي بلعباس ومركز التدريب بالنعامة

أجرى العميد قواسمية نور الدين قائد الدرك الوطني، زيارة عمل وتفتيش يومي 16 و17 فيفري الجاري إلى مدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بسيدي بلعباس ومركز التدريب للدرك الوطني بجنين بورزق بولاية النعامة، للوقوف عن كثب على سير العملية التكوينية، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للقيادة العليا للدرك الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن "السيد العميد قواسمية نور الدين، قائد الدرك الوطني، أجرى يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين لـ16 و17 فيفري 2021، زيارة عمل وتفتيش إلى مدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بسيدي بلعباس، ومركز التدريب للدرك الوطني بجنين بورزق بولاية النعامة، للوقوف عن كثب على سير العملية التكوينية".

كما تأتي الزيارة في إطار "العناية التي توليها القيادة لتكوين مستخدمي الدرك الوطني من فئتي ضباط الصف ورجال الصف، وتأكيدا على دورهم الهام بجانب جميع الفئات الأخرى من مستخدمي المؤسسة في رفع التحديات الراهنة بكل احترافية ومهنية ضمانا للأمن والنظام العموميين".

وبالمناسبة، وقف قائد الدرك الوطني على مختلف التكوينات التي تقدمها المدرسة والمركز، أين تابع بعض التمارين التطبيقية والدروس النموذجية.

كما قدمت له شروحات عن سير العملية التكوينية في مختلف العلوم العسكرية وتلقين الكفاءات المهنية، وقام بمعاينة وتفقد المرافق والهياكل البيداغوجية.

وعقد السيد العميد عقب ذلك -يضيف البيان-اجتماعا مع الإطارات المكونة والمتربصين أكد فيه على العناية الخاصة التي توليها القيادة للتكوين.

كما دعا إلى بذل المزيد من الجهود للرقي بالعملية التكوينية ضمن مسار التأهيل النوعي لمستخدمي الدرك الوطني ووضعهم على سكة الاحترافية ضمانا للأمن والسكينة العموميين.