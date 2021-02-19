دراسة :التوصل إلى هرمون بالجسم يمكن من خلاله التحكم في الشهية

توصلت دراسة جديدة صادرة عن جامعة كوبنهاغن بالدنمارك، إلى أن هناك هرمونا معينا داخل الجسم يمكن من خلاله التحكم في الشهية ومواجهة مخاطر السمنة.

و أوضح تقرير نشر في موقع ميديكال اكسبرس أن هذا الهرمون يعرف باسم هرمونGDF15 و يمكن من خلال ضبط مستوياته التحكم في مستوى الشهية.

وتوصلت الدراسة الى أن الجسم ينتج كميات كبيرة من GDF15 خلال نوبات طويلة من التمرينات الرياضية القوية , نظرا لأنها تعطى إشارات لجسمك بإنه "إجهاد فسيولوجي" , مما يعمل على السيطرة على الشهية.

وتركز الدراسة على الاختلافات المركزية بين هرمونGDF15 الذي يعطى كدواء لضبط الشهية , الذي يتم إطلاقه بشكل طبيعي استجابة للتمرين القوي مما يعمل على تنظيم الشهية وتوازن الطاقة، مع الآثار المترتبة على دوره كدواء محتمل لمكافحة السمنة.

وأوضحت الدراسة أن الظروف الفسيولوجية تشير إلى أن هرمون GDF15 يعمل كمنظم لتجديد طاقة الجسم , بالإضافة إلى فوائده في تنظيم الشهية إلا أنه قد يجعل مستهلكه يشعر بالغثيان والمرض.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن التمرين المطول الذي يزيد عن ساعتين يؤدي إلى زيادة من أربعة إلى خمسة أضعاف في دوران GDF15، الأمر الذي يساعدك الشخص على إنقاص وزنه.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية