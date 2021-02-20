المبعوث الأممي إلى ليبيا يشدد على ضرورة "وقف التدخلات الدولية"

﻿شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، على ضرورة "وقف جميع التدخلات الدولية في ليبيا".

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن كوبيش، دعوته جميع الدول إلى احترام قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك حظر الأسلحة، واحترام إرادة الليبيين.

وأشاد المبعوث الأممي إلى ليبيا بجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في إنجاح ملتقي الحوار السياسي، وإعادة ليبيا إلى طريق المصالحة والوحدة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد رحب مؤخرا بالاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي حول تشكيل السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة المكلفة بقيادة ليبيا حتى موعد إجراء الانتخابات أواخر العام الحالي.

واعتبر مجلس الأمن هذا الإنجاز معلما مهما في مسار العملية السياسية الليبية، داعيا السلطة التنفيذية المؤقتة إلى الاتفاق بشكل عاجل على تشكيل حكومة جامعة وفق ما ورد في خارطة الطريق التي اتفق عليها الملتقى في تونس، وإجراء التحضيرات الضرورية قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021.

جدير بالذكر، أن ملتقى الحوار السياسي الليبي، انتخب في ختام اجتماعاته بجنيف في الخامس من فيفري الجاري، محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعضوية السيد موسى الكوني والسيد عبدالله اللافي، كما انتخب السيد عبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة المؤقتة.