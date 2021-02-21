الجولة الـ 15 : برمجة مباراة مولودية الجزائر وشبيبة القبائل يوم السبت القادم

تجرى مباراة مولودية الجزائر - شبيبة القبائل، لحساب الجولة الـ15 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، يوم السبت 27 فبراير بملعب 5 جويلية بالعاصمة (سا 00ر16)، حسب البرنامج الذي كشفت عنه الرابطة المحترفة لكرة القدم على موقعها الرسمي، اليوم الأحد.

وقبلها بيوم واحد، تجرى ست مباريات أخرى عن ذات الجولة، أبرزها تلك التي تجمع أحد متصدري البطولة، أولمبي المدية بالضيف شباب قسنطينة.

ومن المتوقع تأجيل لقاء أهلي برج بوعريريج - شباب بلوزداد، والمبرمج يوم الجمعة، إلى تاريخ لاحق بسبب مشاركة النادي العاصمي في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية.

وفي هذا الشأن، أفادت الرابطة أنه "في حال ما برمجت الكنفيدرالية الإفريقية (كاف) مباراة شباب بلوزداد - ماملودي صن داونز يوم 27 أو 28 فبراير، فإن مقابلة أهلي برج بوعريريج - شباب بلوزداد ستؤجل إلى تاريخ لاحق".

ومن المنتظر أن يستضيف شباب بلوزداد فريق ماملودي صن داونز الجنوب افريقي في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية لرابطة أبطال إفريقيا، وهو اللقاء الذي من المرتقب أن يجرى يوم 28 فبراير بدار السلام (تنزانيا)، في انتظار موافقة الكنفيدرالية الإفريقية.

وعلى خلفية طلب النادي العاصمي، كانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد راسلت الكاف طالبة منها تأجيل المباراة المقررة سالفا ليوم الثلاثاء، خشية خطر الإصابة بعدوى السلالة المتحورة لفيروس كورونا المنتشرة في جنوب إفريقيا.

برنامج مباريات الجولة الـ15: الجمعة 26 فبراير: أهلي برج بوعريريج - شباب بلوزداد (00ر15) في انتظار الترسيم أولمبي المدية - شباب قسنطينة (00ر15) شبيبة الساورة - اتحاد بسكرة (00ر15) نصر حسين داي - سريع غليزان (00ر15) اتحاد الجزائر - نجم مقرة (00ر16) اتحاد بلعباس - شبيبة سكيكدة (00ر16) السبت 27 فبراير: جمعية عين مليلة - وداد تلمسان (30ر14) مولودية وهران - نادي بارادو (30ر14) وفاق سطيف - أولمبي الشلف (00ر15) مولودية الجزائر - شبيبة القبائل.