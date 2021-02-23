الجزائر الرابعة افريقيا في التجارة الإليكترونية وتتقدم بـــ29 مرتبة عالميا

تقدمت الجزائر بتسع وعشرين (29) مرتبة على الصعيد العالمي في مجال التجارة الإليكترونية، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حسب ما أفادت به ، وزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية في بيان لها.

وأوضح البيان أن "الجزائر أحرزت تقدما محسوسا قدر بتسع وعشرين (29) مرتبة على الصعيد العالمي، وفقا لآخر تقرير سنوي صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حول التجارة الإلكترونية، حيث انتقلت من المرتبة 109 إلى المرتبة 80 عالميا، محتلة بذلك المرتبة الرابعة إفريقيا".

وأضافت الوزارة أن هذا التقرير الأممي يشير إلى أن "الجزائر تعد من بين الدول الأربع التي حققت أكبر تقدم على الصعيد العالمي وفقا لذات المؤشر، رفقة كل من البرازيل (تقدم بـ10 مراتب) وغانا (تقدم بـ20 مرتبة) و جمهورية لاوس (تقدم بـ11مرتبة)"، موضحة أن التقرير "يستند في تصنيفه إلى جملة من المؤشرات، تتمثل في نسبة تعميم استعمال الأنترنت وتأمينه والإدماج المالي وكذا موثوقية الخدمات البريدية وفقا لترتيب الاتحاد البريدي العالمي".

وذكر البيان بأن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية هو "منظمة تابعة لهيئة الأمم المتحدة، تأسس سنة 1964 ويعنى بمهمة إيجاد بيئة ملائمة لاندماج الدول النامية في الإقتصاد العالمي، حيث يهدف من خلال هذا التقرير قياس جاهزية اقتصاديات مختلف الدول لانتعاش التجارة الإلكترونية، لاسيما في ظل جائحة كوفيد-19، وقد خص بالدراسة 152 دولة".

وعن ذلك يقول المحلل الاقتصادي عبد الرحمن عيار في ميكروفون القناة الاولى :" مرد ذلك الى كثرة التعاملات التجارية الالكترونية خلال فترة جائحة كوفيد -19 التي تقودها تركيبة من الشباب المتكون على استخدام متقدم لتكنولوجيات الاعلام والاتصال بالإضافة الى استحداث وزارة للشركات الناشئة ".

الدفع الالكتروني عن بعد سجل في مرحلة كورونا ما بين 3 الى 4 اضعاف عما كانت عليه قبل 3 سنوات

وثمة جملة من المؤشرات جعلت الجزائر تتقدم الى هذه المرتبة منها نسبة تعميم استعمال الانترنت وتأمينه والإدماج المالي وموثوقية الخدمات البريدية وفي هذا الصدد يضيف يونس قرار خبير في تكنولوجيات الاعلام والاتصال كاشفا عن الاسباب وراء ذلك بالقول :" ان وباء كورونا دفع الجزائريين و بعض المؤسسات الى تبني الدفع الالكتروني عن بعد عن طريق المواقع الالكترونية والذي سجل في مرحلة كورونا ما بين 3 الى 4 اضعاف عما كانت عليه قبل 3 سنوات ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية / وأج