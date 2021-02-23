سلامة بشير:خطوة الخارجية الامريكية تعكس رغبة ادارتها في تطبيق الشرعية الدولية في القضية الصحراوية

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية،نيد برايس، دعم واشنطن لجهود الأممية لتحقيق السلام في الصراع الطويل في الصحراء الغربية .وقال برايس في مؤتمره الصحفي : "سنواصل دعم مسار الأمم المتحدة لتطبيق حل عادل ودائم لهذا النزاع الطويل الأمد . وسندعم عمل بعثة الأمم المتحدة على الاستفتاء في الصحراء الغربية ومراقبة وقف إطلاق النار وتفادي العنف في المنطقة".

ويرى عضو الامانة الوطنية لجبهة البوليزاريو ، سلامة بشير ، في اتصال هاتفي للإذاعة الجزائرية أن :" خطوة الخارجية الامريكية تعكس رغبة الادارة الامريكية في تطبيق الشرعية الدولية وقررات الامم المتحدة وان الحل سيمر عبر هذه القناة ولهي بشرى خير أكيدة ". ثم استطرد قائلا :" ولكن في الحقيقة نحن نتطلع الى موقف صريح وواضحا من البيت الابيض يؤكد التراجع والتخلي عن قرار ترامب وهو الموقف الذي ينسجم مع الشرعية الدولية ومع ذلك يعد هذا مؤشرا ايجابيا ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية