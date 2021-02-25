جونسون نورنارف : الحكومة السويدية مدعوة للتدخل لحماية المدنيين الصحراويين من القمع المغربي

دعت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان السويدي, الرئيسة الثانية للبرلمان, لوتا جونسون نورنارف, حكومة بلادها إلى ممارسة الضغط من أجل الوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان الممارسة من قبل قوات الاحتلال المغربي بحق المدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة.

وقالت المسؤولة السويدية - في مداخلة لها خلال مناقشة السياسة الخارجية السويدية أمام البرلمان - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص), "إن الوضع في الصحراء الغربية يشهد حالة حرب من جديد, مما يستدعي تدخلا من السويد لمطالبة الصليب الأحمر الدولي بالتدخل الفوري لحماية الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية".

وبعدما ذكرت بموقف السويد الداعم لحق تقرير المصير للشعب الصحراوي تماشيا مع القانون الدولي, المعبر عنه في أكثر من مناسبة, قالت نورنارف, أنه "يتعين على الحكومة بذل مزيد من الجهود من أجل ضمان تمكين الشعب الصحراوي من هذا الحق من خلال تنظيم الاستفتاء".

كما دعت حكومة بلادها إلى "الاعتراف بالدولة الصحراوية حسب التوصية التي صادق عليها البرلمان السويدي عام 2012 , باعتباره الحل الأمثل لإنهاء الاحتلال المغربي, بما يتطابق مع إرادة الشعب الصحراوي".