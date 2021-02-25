بوقادوم: استحداث هياكل جديدة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية

كشف وزير الخارجية صبري بوقادوم عن هيكل جديد لوزارته عبر استحداث شبكة الدبلوماسية الاقتصادية وبوابة للتعريف بالمنتوجات الجزائرية، وتعديلات على النظام المصرفي، بغرض خلق اقتصاد جزائري قوي مندمج في الاقتصاد العالمي.

وقال بوقادوم في تصريح للاذاعة الجزائرية إن الجزائر استحدثت شبكة تفاعلية لدى القنصليات والبعثات الدبلوماسية لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، كما استحدثت مصالحه مكتبا اعلاميا لاستقبال المصدرين والمتعاملين لتسهيل التبادلات التجارية وتعزيز تواجد المنتجات الجزائرية في الاسواق العالمية.

وأضاف وزير الخارجية ان كسب معركة بناء اقتصاد قوي مندمج في الاقتصاد العالمي يتطلب التنسيق بين مؤسسات الدولة، واعادة النظر في المنظومة البنكية، وانشاء فروع جديدة في شتى بقاع العالم اضافة الى تعزيز التواجد في السوق الافريقية الواعدة.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية.