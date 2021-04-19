بوقدوم في زيارة إلى ليبيا اليوم الاثنين

يقوم وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم الاثنين، بزيارة عمل إلى ليبيا في إطار ترقية العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم الأطراف الليبية في مواجهة التحديات الراهنة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في البيان :"يقوم وزير الشؤون الخارجية، اليوم، بزيارة عمل إلى دولة ليبيا الشقيقة، رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد كمال بلجود، ووفد رفيع المستوى".

وأضاف المصدر ذاته أن السيد بوقدوم سيعقد بمعية الوفد المرافق له لقاءات مع كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية الليبية الجديدة على مستوى كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى جانب المجلس الأعلى للدولة، لتدارس العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة وكذا آفاق عملية التسوية السياسية للأزمة الليبية".

وتأتي هذه الزيارة -حسب البيان- في إطار "الجهود المبذولة لترقية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتقديم الدعم للأطراف الليبية في مواجهة التحديات الراهنة، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ خارطة الطريق لضمان حل سلمي وشامل للأزمة".