بوقدوم في زيارة عمل اليوم الاثنين إلى إسبانيا

يبدأ اليوم وزير الشؤون الخارجية السيد صبري بوقدوم، زيارة عمل إلى إسبانيا بدعوة من نظيرته السيدة أرانتتشا قونزاليس .

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها بان هذه الزيارة تندرج في إطار المشاورات التقليدية و المنتظمة بين البلدين اللذين وقعا منذ سنة 2002 "معاهدة الصداقة وحسن الجوار و التعاون"، وتهدف إلى تعزير الحوار السياسي والشراكة الاستراتيجية بينهما بشكل أكبر في جميع القضايا والمجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ظل الظرف العالمي الراهن الذي تطبعه الأزمات متعددة الأبعاد.

وأضاف المصدر ذاته أنه "علاوة على المحادثات مع نظيرته الإسبانية سيحظى الوزير بوقدوم باستقبال من قبل الملك فيليب السادس الذي سينقل إليه رسالة من السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون".

وخلص المصدر ذاته إلى أن السيد صبري بوقدوم سيحظى أيضا باستقبال من قبل رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز، كما يعتزم لقاء العديد من المسؤولين السياسيين السامين الإسبان، لاسيما رئيسة مجلس النواب الإسباني، السيدة ميريتشيل باتيت لامانا، وكذا النائبة الرابعة لرئيس الحكومة الإسبانية وزيرة الانتقال الطاقوي و التحدي الديمغرافي ، السيدة تيريسا ريبيرا.