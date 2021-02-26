محمد سيداتي: الدولة الصحراوية هي ثمرة المقاومة "الشرسة و الأسطورية" للشعب الصحراوي

قال ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا، محمد سيداتي، إن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هي ثمرة المقاومة "الشرسة والأسطورية" للشعب الصحراوي ونضالاته المستميتة ضد الاحتلال المغربي، مشددا على إصرار الشعب الصحراوي على مواصلة الكفاح المسلح لبسط سيادته على كامل أراضيه.

وأبرز محمد سيداتي ، في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية ، عشية الاحتفال بالذكرى 45 للإعلان عن تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية، المصادف لــــ27 فبراير - "التضحيات الجسام للشعب الصحراوي، والفاتورة الباهظة، التي دفعها و مازال يدفعها، لتحرير أرضه من دولة الاحتلال المغربي".

وقال في هذا الإطار، "مازلنا نتذكر جرائم النظام المغربي، و ما اقترفه في حق المدنيين العزل، ما اضطر الآلاف من الصحراويين للفرار من بطش قوات جيش نظام المخزن، المدجج بمختلف الأسلحة والطيران"، مذكرا بالأسلحة المحرمة دوليا التي استعملها الاحتلال المغربي في إطار "عملية إبادة للشعب الصحراوي".

وأضاف السيد سيداتي أن "جرائم النظام المغربي ما زالت محفوظة في الذاكرة الجماعية للشعب الصحراوي"، مشيدا في سياق متصل بـــ "الموقف الإنساني و البطولي للجزائر، التي احتضنت اللاجئين الصحراويين فوق أراضيها، لحمايتهم من التكالب المسعور للنظام المغربي".

المؤامرة التي يتعرض لها الصحراويون بإيعاز من بعض الدول مثل فرنسا

ونبه محمد سيداتي إلى أن "المؤامرة التي يتعرض لها الشعب الصحراوي، بإيعاز من بعض الدول مثل فرنسا، التي مازالت توفر الحماية لنظام المخزن في مجلس الأمن الدولي"، مشددا على أن الشعب الصحراوي رغم "كل المناورات مصر على تحقيق الاستقلال مهما كان الثمن".

وأبرز عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، أن الدولة الصحراوية عضو مؤسس للاتحاد الافريقي، وهي "حقيقة ثابتة، مهما حاول النظام المغربي تزييف الحقائق، و شراء الذمم، وإبرام الصفقات المشبوهة" التي تشكل تهديد لكل المنطقة، يضيف السيد سيداتي.

ولفت الدبلوماسي الصحراوي إلى المكاسب الكبيرة، التي حققتها الدولة الصحراوية خلال مسيرة البناء التي تجاوزت أربعة عقود، مشيرا إلى أنها "تحرص من خلال مؤسساتها على تحسين المستوى المعيشي لمواطنيها، وترسيخ الممارسة الديمقراطية، و توفير التعليم المجاني، و الإجباري لكل طفل صحراوي".

ومن الأساسيات، التي تسهر الدولة الصحراوية على ضمانها - يضيف سيداتي- نظام صحي فعال لكافة المواطنين "دون تمييز"، لافتا إلى أن "مؤشر التنمية الاقتصادية إيجابي بشهادة المختصين في الاتحاد الأفريقي".

وأفاد سيداتي أن "الجمهورية الصحراوية تواجه عدوانا مغربيا مفضوحا، واحتلالا سافرا لجزء من أراضيها في انتهاك سافر لميثاق الاتحاد الإفريقي، ولكل الأعراف والشرعية الدولية، ما يستوجب معاقبة المعتدي، وتطبيق ما تفرضه القوانين الدولية في مثل هذه الحالات".

وعبر سيداتي عن : "فخره ببطولات الجيش الصحراوي الذي يصنع ملاحم حقيقية في مواجهة العدوان المغربي، والحد من الأطماع التوسعية للمملكة المغربية"، مناشدا العالم "نصرة القضية الصحراوية، و حماية الشعب الصحراوي من الممارسات القمعية لأجهزة الأمن المغربية".

وشدد ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا على أن كفاح الشعب الصحراوي متواصل من أجل ممارسة حقه الثابت والغير قابل للتصرف في تقرير المصير، وفق ما تقره الشرعية الدولية، مطالبا "بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) بالاضطلاع بدورها و إنهاء النزاع في الصحراء الغربية، الذي يهدد الأمن و السلم العالميين".