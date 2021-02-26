الجولة 15: شبيبة الساورة تعتلي الصدارة مؤقتا

انفردت شبيبة الساورة بصدارة الرابطة الأول المحترفة مؤقتا، بفضل الفوز الكبير الذي حققته يوم الجمعة على حساب ضيفها إتحاد بسكرة في إفتتاح الجولة 15 لرابطة الأول المحترفة.

وتمكن فريق شبيبة الساروة من سحق "أبناء الزيبان" برباعية كاملة على أرضية ملعب 20 أوت 1955 ببشار مكنته من اعتلاء الصدارة مؤقتا برصيد 29 نقطة، في انتظار إجراء لقاء وفاق سطيف مع ضيفه أولمبي الشلف هذا السبت.

من جهته، تعثر أولمبي المدية فوق أرضية ميدانه أمام شباب قسنطينة الذي فرض عليه التعادل السلبي 0-0، وهي النتيجة التي جعلته يكتفي بالوصافة برصيد 28 نقطة.

أما فريق نصر حسين داي بقيادة مدربها بلال دزيري حققت الأهم فوق أرضية ملعب 20 أوت بالعناصر، وسحقت سريع غليزان بثلاثية دون رد، وهو ما سمح له على إحتلال المرتبة 11 مناصفة مع سريع غليزان برصيد 17 نقطة.

وفي مقابلة أخرى لحساب ذات الجولة، تمكن إتحاد بلعباس وفي أول لقاء لمدربه الجديد معز بوعكاز من تحقيق فوز مهم على ضيفه شبيبة سكيكدة بنتيجة 2-1.

وهي النتيجة التي جعلته يحسن وضعيته في جدول الترتيب في الصف 16 برصيد 14 نقطة، أما شبيبة سكيكدة فلا تزال تقبع في المرتبة ما قبل الأخيرة برصيد 8 نقاط.

كما عاد إتحاد العاصمة للسكة الصحيحة بالفوز على ضيفه نجم مقرة بنتيجة 3-0، ما سمح للإتحاد على الارتقاء للمركز السادس بـ21 نقطة، فيما يبقى نجم مقرة يحتل المرتبة 18 برصيد 10 نقاط.

وستتواصل مجريات الجولة 15 يوم السبت، بإجراء أربعة مواجهات تتقدمها مباراة الكلاسيكو بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل.

النتائج الجزئية:

أولمبي المدية - شباب قسنطينة 0-0

شبيبة الساورة - اتحاد بسكرة 4-0

نصر حسين داي - سريع غليزان 3-0

اتحاد الجزائر - نجم مقرة 3-0

اتحاد بلعباس - شبيبة سكيكدة 2-1

السبت 27 فيفري:

جمعية عين مليلة - وداد تلمسان (سا 14:30)

مولودية وهران - نادي بارادو (سا 14:30)

وفاق سطيف - أولمبي الشلف (سا 15)

مولودية الجزائر - شبيبة القبائل (سا 16)

أهلي برج بوعريريج - شباب بلوزداد (مؤجلة)