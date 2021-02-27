الرئيس تبون يترأس هذا الأحد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء

يترأس رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة،وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، هذا الاحد بمقر رئاسة الجمهورية الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية .

وجاء في البيان "يترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الاعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني ،غدا الاحد 28 فيفري 2021، بمقر رئاسة الجمهورية، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، يخصص للدراسة والمصادقة على عدد من العروض ذات الصلة بالنهوض بالاقتصاد الوطني و متابعة ظروف التكفل بانشغالات المواطنين".

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية