العفو الرئاسي بمناسبة ذكرى الحراك: وزارة العدل تعلن الإفراج عن 59 محبوسا

أعلنت وزارة العدل في بيان لها هذا السبت،أن عدد المحبوسين المستفيدين من قرار العفو الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية يوم 18 فيفري الجاري، بلغ إلى غاية أول أمس الخميس 59 شخصا وذلك بعد استكمال الإجراءات وانقضاء الآجال القانونية.

و أوضحت الوزارة أنه "بخصوص تنفيذ التدابير المتخذة من طرف رئيس الجمهورية بمناسبة يوم الشهيد والذكرى الثانية للحراك الأصيل المبارك، فإن عدد المفرج عنهم إلى غاية يوم الخميس 25 فيفري 2021 قد بلغ 59 شخصا وذلك بعد استكمال الإجراءات وانقضاء الآجال القانونية", مشيرة إلى أن هذا العدد هو "الذي صرح به رئيس الجمهورية في خطابه ليوم 18 فيفري 2021، إذ أعلن بمناسبته عن الإفراج عن عدد من المحبوسين يتراوح ما بين 55 و60 شخصا".

وكانت الوزارة قد كشفت في بيان أصدرته يوم 19 فيفري, عن الإفراج عن 33 شخصا من المحكوم عليهم نهائيا بعقوبات الحبس النافذ لأفعال مرتبطة باستعمال الشبكات الاجتماعية أو مرتكبة أثناء التجمهر وآخرين من بين غير المحكوم عليهم نهائيا والمتورطين في أفعال مشابهة،وهذا في إطار تدابير العفو التي أقرها رئيس الجمهورية.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية