﻿ الرابطة الثانية: كوكبة من اندية الغرب تتقاسم الصدارة ولا تغيير في مجموعتي الشرق والوسط

عرفت نتائج الجولة الثالثة لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، التي جرت يوم الجمعة والسبت، تجمع عدد من الأندية في مقدمة ترتيب مجموعة الغرب في الوقت الذي لم تسجل تغييرات كبيرة على مستوى مجموعتي الشرق والوسط.

وفي مجموعة الشرق واصل فريق اتحاد الشاوية سلسة انتصاراته، حيث تجاوز عقبة الضيف مولودية قسنطينة بنتيجة (2-1)، فيما يبقى دفاع تاجنانت في الملاحقة بفضل الفوز الثمين المحقق خارج القواعد على حساب المضيف جمعية الخروب (0-1).ويحوز الشاوية على 9 نقاط من ثلاث انتصارات، اما الدفاع فيتواجد في الصف الثاني بسبع نقاط.

كما حقق هلال شلغوم العيد فوزا على الضيف مولودية باتنة (2-1) ليضمن مكانته في المركز الثالث، في الوقت الذي ارتقى فيه اتحاد عنابة الى المرتبة الرابعة بخمس نقطا بفضل تفوق على اتحاد خنشلة (2-0).

وفي ذيل الترتيب يبدو ان امور مولودية العلمة باتت تتأزم اكثر، بعد السقوط (0-1) أمام شباب باتنة الذي يتقاسم المرتبة الرابعة مناصفة مع اتحاد عنابة.

وفي مجموعة الوسط، تميزت الجولة الثالثة بتوقف لقاء وفاق المسيلة أمام الضيف نجم بن عكنون عندما كانت النتيجة لفائدة الضيوف (3-2)، على اثر تعرض الحكم الى اعتداء احد لاعبي المسيلة.

وفي بقية اللقاءات، انفرد اتحاد الحراش مؤقتا بصدارة الترتيب رافعا رصيده الى 7 نقاط، بعد اطاحته بالضيف شبيبة بجاية (1-0)، على عكس رائد القبة المتعادل خارج الديار امام اتحاد البليدة (0-0)، وهي النتيجة التي جعلته يتراجع الى الصف الثاني بخمس نقاط.

بالمقابل، ارتقى فريقا أمل الأربعاء واتحاد الاخضرية الى مركز الوصافة مناصفة مع القبة، بفضل فوزهما على شباب بني ثور (2-0) و امل بوسعادة (3-0) على التوالي.

أما في المجموعة الغربية، فقد ارتقت جمعية وهران الى الصدارة، بفضل الفوز الصعب على اتحاد الرمشي، امس الجمعة، لترفع رصيدها الى سبع نقاط، مناصفة مع صفاء الخميس ومستقبل واد سلي، الفائزين على شباب تيموشنت واتحاد الكرمة (2-1) و (3-1).

وبعدما تصدر الترتيب خلال الجولتين الأوليين، تراجع شباب تيموشنت الى الصف الرابع بست نقاط، مسجلا اول خسارة له في الموسم وداخل الديار امام صاعد جديد.

وتجرى الجولة الرابعة للرابطة الثانية يومي 5 و 6 مارس، حيث برمجت مباريات مجموعة الشرق يوم الجمعة، فيما ستلعب لقاءات الوسط والغرب يوم السبت.