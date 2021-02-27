موسى فقيه يؤكد مرافقة الجمهورية الصحراوية في مساعيها لتجسيد مبادئ المنظمة القارية

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي, السيد موسى فقيه محمد, هذا السبت, في رسالة تهنئة وجهها لرئيس الجمهورية الصحراوية, السيد ابراهيم غالي, مرافقة الاتحاد الأفريقي لجهود الجمهورية الصحراوية الرامية إلى تجسيد مبادئ الاتحاد الأفريقي.

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) عن موسى فقيه قوله في الرسالة "أريد أن أؤكد لكم, في هذه المناسبة الجليلة, إرادة مفوضية الاتحاد الأفريقي لمرافقتكم في جهودكم إلى توطيد السلام في منطقتكم وإلى تحقيق أهداف ومُثل منظمتنا القارية".

وعبر رئيس المفوضية عن سعادته بتوجيه التهاني باسمه الشخصي وباسم مفوضية الاتحاد الأفريقي للشعب الصحراوي بالتمتع بالسلام, والتقدم, والرفاهية, بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للجمهورية الصحراوية.

وانطلقت صباح اليوم بأوسرد (مخيمات اللاجئين الصحراويين), الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 45 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية, وسط تضامن دولي واسع بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره, و تزايد للانتصارات الدبلوماسية بعد ايداع اليوم سفيري كل من دولتي زيمبابوي و كوبا اوراق اعتمادهما لدى الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي.

و بدأت الاحتفالات في حدود الساعة التاسعة صباحا برفع العلم الوطني الصحراوي و بمشاركة العديد من الاحزاب السياسية الجزائرية و فعاليات المجتمع المدني و العديد من التمثيليات الدبلوماسية من القارة الافريقية وأمريكا اللاتينية.