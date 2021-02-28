نزيه برمضان يدعو المجتمع المدني للإسهام في تنمية الولايات الجديدة

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية نزيه برمضان أن قرار رئيس الجمهورية المتعلق بترقية عشر مقاطعات إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات يندرج ضمن التجسيد الميداني لتعهداته مما يسمح بآفاق تنموية واعدة .

ودعا برمضان لدى حلوله ضيفا على برنامج خاص باذاعة تمنراست الشباب في المناطق التي رقيت إلى ولايات الأخذ بزمام المبادرة للاسهام في جهود التنمية .

وثمن برمضان المبادرات التي يقدمها ممثلو المجتمع المدني في هذه المناطق مؤكدا انها أحد محركات التنمية المحلية التي سيعتمد عليها بعد التقسيم الاداري الجديد ، وأوضح بالقول " الآن على شباب المنطقة أن يستغلوا هذه الفرصة الثمينة ويتحدوا لمجابهة التحديات الموجودة وأن يضعوا برامج تساعد على تنمية المنطقة جنبا الى جنب ومؤسسات الدولة التي تهدف الى تنمية كل ولايات الوطن ".