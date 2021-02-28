العميد قواسمية يشرف على مراسم انتساب الطلبة الضباط العاملين بالمدرسة العليا للدرك الوطني

أشرف قائد الدرك الوطني، العميد قواسمية نور الدين، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، على مراسم انتساب تشكيلة التكوين العسكري القاعدي المشترك للطلبة الضباط العاملين بالمدرسة العليا للدرك الوطني، "الشهيد مواز امحمد"، بزرالدة، حسب ما أفاد به بيان للقيادة العليا للدرك الوطني.

وأوضح المصدر ذاته، أن "التشكيلة المنتسبة تضم 197 طالب ضابط عامل، من بينهم 10 طالبات، أنهوا تكوينهم العسكري القاعدي المشترك بنجاح، حيث أجريت المراسم بحضور إطارات المؤسسة وممثلي الأسرة التكوينية من أساتذة ومكونين".

واستهلت مراسم الحفل بتفتيش السيد العميد للتشكيلة المنتسبة والتشكيلات الأخرى، تلاها منح شارات الانتساب للطلبة الضباط العاملين، لتختتم المراسم باستعـراض عسكري أبدى فيه الطلبة المنتسبون تحكما وانسجاما كبيرين يعكسان مستوى التدريب الذي تلقوه في مدة قصيرة".

وعقب ذلك --يضيف البيان-- اجتمع السيد قواسمية مع الطلبة والإطارات المكونة، أين "هنأ فيه الطلبة على النجاح وحث الجميع على بذل المزيد من الجهود لترقية التكوين بمختلف درجاته".

كما أثنى قائد الدرك الوطني على "دور المدرسة العليا للدرك الوطني في إعداد المورد البشري الكفؤ ووضعه على سكة الاحترافية، وفق المناهج العلمية الحديثة تحقيقا للهدف الأسمى الذي هو ضمان الأمن والسكينة العموميين".