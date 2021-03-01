سيتم في الفترة الممتدة من 1 الى 7 مارس تنظيم لقاءات جهوية خاصة بربط المستثمرات الفلاحية بالشبكة الكهربائية وذلك بمشاركة مديريات المصالح الفلاحية والمديريات الجهوية للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز التابعة لمجمع "سونلغاز", حسبما افاد به الاثنين بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وتم تنظيم أول لقاء جهوي من هذه السلسلة من اللقاءات, التي تأتي تجسيدا لتعليمات وزير القطاع, عبد الحميد حمداني, وذلك هذا الاثنين بالجزائر العاصمة, وهو يخص ولايات الوسط, حسب نفس المصدر.

وسيتبع لقاء اليوم بلقاءات جهوية أخرى تنظم يوم غد الثلاثاء 2 مارس بقسنطينة وهو يخص ولايات الشرق فيما ينعقد اللقاء الخاص بولايات الغرب بتلمسان يوم الخميس 4 مارس بينما يخص اللقاء الأخير ولايات الجنوب وسينعقد يوم الأحد 7 مارس 2021.

وتندرج هذه اللقاءات في إطار تجسيد ورقة الطريق القطاعية لفترة 2020-2024, التي تتضمن برامج ذات الأولية من بينها برنامج الكهربة الفلاحية وربطها بالمستثمرات الفلاحية وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

كما اشار البيان الى تنصيب لجان مشتركة بين القطاعات المعنية بإنجاز هذا البرنامج وهي قطاع الفلاحة والتنمية الريفية, قطاع الداخلية والجماعات المحلية, قطاع الطاقة والمناجم وكذا قطاع الانتقال الطاقوي, وذلك في شهر يونيو 2020 بغية إحصاء المستثمرات والمحيطات الفلاحية التي يجب ربطها بشبكة الكهرباء أو الطاقة المتجددة خاصة الشمسية.

وستمكن هذه اللقاءات للجانبين (الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز ومديريات المصالح الفلاحية) بتحديد مفاهيم وكيفيات تنفيذ البرنامج ميدانيا ورفع الغموض والعراقيل الواردة وكذا المصادقة على قائمة المستفيدين.

للتذكير, وبطلب من وزير الفلاحة والتنمية الريفية برفع شرط الدفع المسبق من أجل تسريع تنفيذ هذا البرنامج, قامت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز بإيجاد بديل يتمثل في بدء أعمال التوصيل قبل دفع المستحقات ذات صلة.

وخلال اجتماع الإطارات الذي عقد يوم الخميس الفارط والذي شارك فيه مسؤولون عن الشركة المكلفة بأشغال الربط الكهربائي, دعا السيد حمداني مدراء المصالح الفلاحية لجميع ولايات البلاد إلى إيداع طلباتهم لدى الشركة لتمكين هذه الأخيرة من مباشرة الأشغال المتعلقة بربط المستثمرات بالكهرباء.