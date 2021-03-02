فهد حلفاية: وفاق سطيف سيستقبل رسميا أورلاندو بيراتس في غانا يوم 10 مارس

أكد المدير العام لنادي وفاق سطيف، فهد حلفاية أن الوفاق سيستقبل رسميا نادي أورلاندو بيراتس في غانا يوم 10 مارس الجاري بالعاصمة أكرا لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية.

وأوضح حلفاية في تصريح للقناة الإذاعية الأولى هذا الثلاثاء أنه "يشكر كثيرا المناجير هشام بوعود على العمل الكبير الذي قام به بالتنسيق مع سفارة الجزائر بغانا للحصول على موافقة السلطات الغانية" مؤكد أن "الإدارة وبرفقة المدرب الرئيسي نبيل الكوكي باشرت تحضيراتها لهذه السفرية التي ستكون عبر طائرة خاصة" ليضيف أن "إدارة الوفاق ستتكفل بكل مصاريف التنقل لضمان راحة اللاعبين".

في الأخير أشار حلفاية إلى أن "الوفاق السطايفي سيعمل جاهدا للعودة بنتيجة إيجابية من هذه السفرية لتمثيل الجزائر أحسن تمثيل في هذه المنافسة القارية".

وكانت المباراة مقررة في البداية، بملعب 8 ماي 45 بسطيف، ليتم تغيير المكان بقرار من السلطات التي رفضت دخول الأندية الجنوب إفريقية، خوفا من انتشار السلالة الجديدة المتحورة الجنوب افريقية لفيروس كورونا، حيث تمر البلاد بموجة ثانية لسلالة متنقلة أكثر انتشارا.

ومن المقرر أن تتنقل بعثة النادي إلى غانا برئاسة إبراهيم العرباوي يوم 7 مارس الجاري، على متن طائرة خاصة.

بعدها سيتنقل الوفاق مرتين، أولا إلى ليبيا لملاقاة أهلي بنغازي برسم الجولة الثانية عن المجموعة الأولى يوم 17 مارس الجاري، قبل التوجه إلى آبا بنيجيريا للتباري مع إينييمبا في ختام مرحلة الذهاب من المنافسة القارية يوم 4 افريل القادم.

أما بالنسبة لممثل الجزائر الثاني في هذه المنافسة، شبيبة القبائل، فيتواجد ضمن المجموعة الثانية، رفقة كل من كوتون سبور الكاميروني، نابسا ستارز الزامبي ونهضة بركان المغربي.