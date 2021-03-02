رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات: المنتخب الجزائري عازم على تشريف الراية الوطنية في البطولة الإفريقية

كشف رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات، خير الدين برباري أن المنتخب الجزائري عازم على تشريف الراية الوطنية، خلال البطولة الإفريقية للسباق ضد الساعة (حسب الفرق) التي إنطلقت هذا الثلاثاء بمصر وستستمر إلى غاية 6 مارس الجار، والمؤهلة لبطولة العالم المقررة في بلجيكا شهر سبتمبر 2021.

وصرح برباري للقناة الأولى هذا الثلاثاء أن "المنافسة ستنطلق اليوم بإجراء إختصاص سباق ضد الساعة على مسافة 43 كلم بمحافظة الجيزة وبمشاركة صنف الأكابر والأواسط" مشيرا أن "الطاقم الفني إختار، كل من صالح الدين شركي، مروان برنيس، خالد منصوري وعبد الكريم فركوس، لتمثيل فئة الأواسط. بينما لدى الأكابر فقد وقع الاختيار على، يوسف رقيقي، عز الدين لعقاب، نسيم سعيدي وحمزة منصوري، بالإضافة إلى نسرين حويلي وشهرة عزوز، في الفردي".

وأكد برباري أيضا أن "العناصر الوطنية عازمة على تشريف الجزائر في هذا الاستحقاق الإفريقي، وأنها عازمة على الظفر بإحدى الميداليات الثلاثة وهذا رغم الصعوبات التي واجهت العناصر الوطنية خلال التحضيرات بعد توقف أزيد من 9 أشهر بسبب جائحة كوفيد 19".

وبالإضافة إلى الأربعة عناصر من الاواسط، يشارك الشاب اكرم بلعبسي في البطولة الافريقية ضد الساعة - فردي.

ويتكون المنتخب الوطني للأكابر- بالإضافة إلى الأربعة المذكورين-، من حمزة ياسين، ايوب سهيري، محمد امين نهاري، عبد الرؤوف بن غايو، اسامة شبلاوي، لطفي تشمباز وياسين شلال.

ويتبع سباق، ضد الساعة، حسب الفرق وفردي، بالبطولة الإفريقية على المضمار في الفترة من 11 إلى 14 مارس الجاري، ايضا بمصر.

وخلال الطبعة الماضية التي جرت 2019 (الغاء طبعة 2020 بسبب فيروس كورونا)، اكتفى المنتخب الوطني بالمرتبة الثانية.