انسحاب الدراج رقيقي من أولمبياد طوكيو إثر ثبوت إصابته بفيروس كورونا

أثبتت التحاليل الطبية إصابة الدراج الدولي الجزائري يوسف رقيقي بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وبالتالي لن يشارك في الألعاب الأولمبية بطوكيو المقررة من 23 جويلية الجاري إلى 8 أوت المقبل، وفق ما أعلنته، اليوم السبت، الاتحادية الجزائرية للدراجات.

وكتبت الهيئة الفيدرالية على صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك "لن يشارك الدولي يوسف رقيقي في أولمبياد طوكيو بسبب إصابته بفيروس كورونا حيث اثبتت التحاليل الطبية إيجابيته". وسيتم "تعويض انسحاب يوسف رقيقي من الحدث الأولمبي بزميله حمزة منصوري"، حسب المصدر ذاته.

وأضاف منشور الفيدرالية "وكان من المقرر مشاركته في أولمبياد طوكيو إلى جانب عزالدين لعقاب يوم 24 جويلية الجاري في السباق على الطريق وسيتم تعويضه بزميله حمزة منصوري".

وتابعت "اتخذ الاتحادية الجزائرية للدراجات التدابير اللازمة مع اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية للسماح بهذا التعويض وتسهيل عملية دخول منصوري إلى الأراضي اليابانية".

للتذكير، توجه أول وفد للرياضيين الجزائريين المتأهلين الى الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، المؤجلة إلى 2021، أمس الجمعة من مطار الجزائر الدولي نحو العاصمة اليابانية.

ويتعلق الأمر بـ 12 رياضيا، يمثلون ستة اختصاصات التجديف، جيدو، تنس الطاولة، المبارزة، الرماية، الشراع، علما أنه تمت برمجت رحلتان جويتان أخريان من الجزائر العاصمة نحو طوكيو يومي 23 و 26 جويلية الحالي.