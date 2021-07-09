المنتخبات الوطنية للدرجات في تربصات خارج الوطن

شرعت المنتخبات الجزائرية للدراجات لأصناف النخبة والأواسط وأقل من 23 عاما اليوم الجمعة في تربصات تحضيرية خارج الوطن، استعدادا للاستحقاقات الدولية القادمة من بينها اولمبياد طوكيو (23 جويلية - 8 أوت) باليابان، حسبما علم اليوم الجمعة لدى الاتحادية الجزائرية للدراجات.

وتوضح الهيئة الاتحادية ما يلي: "لقد غادرا المنتخبات الوطنية الجزائر يوم الخميس باتجاه إسطنبول (تركيا) حيث سيتربص منتخب النخبة حتى يوم 31 جويلية الجاري، بينما يلتحق منتخب أقل من 23 عاما ببرشلونة (إسبانيا) للبقاء بها حتى 19 اوت المقبل، يشارك خلالها في عدة سباقات عالية المستوى".

ويضيف نفس المصدر ما يلي"يتشكل منتخب النخبة من يوسف رقيقي، عز الدين لعقاب، نسيم سعيدي، عبد الرؤوف بن قايو، حمزة منصوري، محمد أمين نهاري وعبد الرحمن منصوري، فيما يضم منتخب دون 23 عاما أسامة شبلاوي، أيمن مرج، حمزة عماري، صديق بن غنيف، رياض سعيدي، حمزة مغنوش، زكي بودار، يوسف فرصادو، محمد بلعبسي ومحمد نجيد عصال".

أما منتخب الأواسط الذي يضم نسرين هويلي وصلاح الدين ايوبيشكيري فهو متواجد منذ أمس الخميس 8 جويلية الجاري بالمركز العالمي للاتحاد الدولي للدراجات بمدينة إيقل السويسرية لخوض تربص تكويني.