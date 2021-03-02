إنشاء فيدرالية للصناعيين متخصصة في الطاقات المتجددة و الانتقال الطاقوي

أعلن رئيس كونفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين، عبد الوهاب زياني, هذا الثلاثاء عن انشاء فيدرالية جديدة متخصصة للطاقات المتجددة و الانتقال الطاقوي.

و اوضح زياني, خلال ندوة صحفية, أن استحداث هذه الفيدرالية من قبل كونفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين يهدف "للانضمام لجهود الدولة في هذا المسعى الوطني من اجل الانتقال بسرعة إلى الطاقات المتجددة".

و بعد أن ثمن ما ورد في مخطط الحكومة فيما يتعلق ببرنامج 4000 ميغاوات افاق 2024 و 15000 ميغاوات في حدود 2035, تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية الذي جعل الطاقات المتجددة أولوية, قال السيد زياني أن "البلاد بحاجة الى كل القوى الحية و المبادرات من اجل تفعيل هذا البرنامج".

و قال بخصوص الفيدرالية الجديدة المتخصصة في مجال الطاقات المتجددة و الانتقال الطاقوي انه تم تعيين على رأسها السيد بلقاسم حاوش الذي تم اختياره بحكم تجاربه الميدانية في مجال الطاقات المتجددة على المستوى الدولي .

و بخصوص مهام الفيدرالية الجديدة فستعمل على فتح نقاش و ورشات وطنية حول موضوع الانتقال الطاقوي مع إشراك المواطن و ذلك عن طريق وضع استراتيجية وطنية للاعلام بهدف تحسيس المواطنين باهمية الانتقال الطاقوي و النجاعة الطاقوية.

و ستعمل الفيدرالية في ذات الاطار على اطلاق الأبحاث و التكوين في مجال الطاقات المتجددة حيث سيستفيد الناشطون في هذا الاطار, على غرار المهندسين, من تكوينات تمكنهم من الاضطلاع على آخر المستجدات في مجال الطاقات المتجددة.