خبراء للإذاعة: تكثيف التحقيقات الوبائية لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا

تسعى الجهات المختصة من خلال اعتماد آليات خاصة إلى تكثيف التحقيقات الوبائية بهدف العمل على عزل الحالات المصابة بفيروس كورونا سريعا تفاديا لانتشار الفيروس بالمجتمع.

وفي هذا الصدد قال الدكتور إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لمستخدمي الصحة الجوارية، إن إجراء هذه التحاليل أصبح ضرورة ملحة لإحصاء أكبر عدد من المصابين بالفيروس وإيقاف سلسلة انتشاره في المجتمع، مضيفا أن التحاليل التي ستجرى في جميع ولايات الجزائر ستكون تحاليل "بي سي أر" مع العمل سريعا على تطوير التقنية.

من جانبه اعتبر الخبير في علم الفيروسات الدكتور يحي مكي أن تطوير معهد باستور للتقنية الخاصة في الكشف عن الفيروس سيساعد في زيادة وتيرة التحري عن الحالات وعزلها في وقت زمني قصير .

يذكر أن الجزائر سجلت 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 136 مريضا للشفاء, حسب ما كشف عنه هذا الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

المصدر: ملتيميديا الإذاعة الجزائرية