عودة مسرح الطفل على ركح المسرح الوطني الجزائري يوم 9 مارس

سيتم تقديم العرض الشرفي لمسرحية الأطفال "أجنحة نمولة " من اخراج نضال الجزائري الثلاثاء القادم على ركح المسرح الوطني محي الدين بشطارزي بمناسبة العودة الى النشاطات الفنية بعد عدة أشهر من التجميد بسبب تفشي فيروس كورونا.

و أوضحت المخرجة نضال الجزائري أن العرض المسرحي " اجنحة نمولة " من إنتاج المسرح الوطني الجزائري سيقدم أمام الجمهور الثلاثاء القادم 9 مارس، وهو عمل جديد موجه لجمهور الأطفال من تأليف يوسف بعلوج ،سينوغرافيا فوزي بن حيمي، كوريغرافيا مختار بوصوفة و الإستشارة الفنية لبلقاسم عمار محمد، فيما قامت نجوى عليو بكتابة وتأليف الموسيقى.

وأشارت المخرجة، أن العرض الترفيهي التعليمي يهدف إلى السمو بقيم التعاون والتكافل والتفوق والتسامح مشيرة أنه تعذر تقديم العرض الشرفي للمسرحية في الوقت المحدد مع بداية العام المنصرم بسبب تفشي فيروس كورونا وما أعقبه من قرارات غلق للفضاءات و القاعات الفنية والغاء النشاطات في اطار تدابير مجابهة تفشي الفيروس.

وسيؤدي أدوار هذه التجربة الجديدة مجموعة من الممثلين وهم محمد هلالي، موساوي حياة، براوني محمد حسام الدين، بن عطية ليلى، أوباط عميروش، غزال لعلاوي، بن زموري آمال ،عماد موهوب و ربيعة حساب .