أصحاب المؤسسات الناشئة يرحبون باستحداث أول مسرع

رحب أصحاب المؤسسات الناشئة باستحداث أول مسرّع لهذه المؤسسات في الجزائر ما من شأنه دعم الشباب أصحاب المشاريع ومساعدتهم في البحث عن أسواق محلية وخارجية لتسويق منتجاتبهم.

وكان الوزير الأول، عبدالعزيز جراد، أشرف، الثلاثاء، بحظيرة "دنيا بارك" بالعاصمة، على تدشين أول مسرع للمؤسسات الناشئة في الجزائر، "ألجيريا فونتور"Algeria Venture .

ويعتقد فرج الله بن عيسى، مؤسس إحدى الشركات الناشئة بمجال اللوجيتسيك، أن هذا المسرع سيخلص الشباب من عديد المتاعب ويلعب دور الوسيط في جلب عقود لهم من الأسواق المحلية والدولية.

من جانبه يدعو يوسف آيت عبدالسلام، مدير تسويق بمؤسسة ناشئة في مجال تقديم الحلول، الشباب المبدع التقرب من هذا الفضاء الذي يمثل –حسبه- قيمة مضافة للإقتصاد الوطني من خلال مرافقة الشركات الناشئة لتجسيد الأفكار بنظرة حديثة وبروح مقاولاتية.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية