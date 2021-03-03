حـنــون : تيار ظلامي تسلل لتحريف الحراك الشعبي

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الأربعاء أن الحراك الشعبي عرف تسلل تيار ظلامي في البداية بشكل محدود ثم تقوى بعدها".

وفي ندوة صحفية بمقر الحزب قال حنون إن "هذا التيار يتحرك على وجه الخصوص في الخارج بحشد الأموال ووسائل إعلامية حيث يريد هؤلاء المحرضون تحريف +المسار الثوري+ لإعادة انتاج سيناريو عاشته بلدان أخرى".

وبخصوص تطبيع المغرب لعلاقاته مع الكيان الصهيوني، اعتبرت حنون أن هذا الأمر "ليس مفاجئا"، محذرة في المقابل أنه "لا يمكننا تجاهل تطور الوضع في المنطقة إذ يشكل تهديدا ويفتح الطريق للكيان الصهيوني للتواجد فيها رسميا"، معتبرة أن "الجزائر هي المستهدفة مباشرة لسبب بسيط ألا وهو أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي لا تربطه علاقة بالكيان الصهيوني والشعب الجزائري لن يقبل أبدا تغيير هذا المبدأ"

وعن التشريعيات المسبقة المقبلة، أوضحت حنون أن "المكتب السياسي دعا إلى عقد دورة للجنة المركزية خلال شهر مارس"، مضيفة أنه سيكون نقاش حول هذه المسألة (التشريعيات) "وستتخذ القرارات في هذا الشأن".

وأوضحت أن "أولوية" حزب العمال حاليا تتمثل "في المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي تفرض نفسها".