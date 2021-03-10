وزارة التجارة تتخذ إجراءات ردعية لوضع حد للمضاربة بمادة زيت المائدة

10/03/2021 - 15:35

أعلنت وزارة التجارة اتخاذ عدة تدابير ردعية وصارمة لوضع حد للمضاربة التي مست مادة زيت المائدة مؤخرا.

وقال مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة أحمد مقراني إن مصالحه وضعت نظاما رقابي صارم واتخذت اجراءات ردعية في حق المخالفين على مستوى وحدات الانتاج وكذا سلسلة توزيع هذه المادة واسعة الاسلاك. بأسواق التجزئة و  الجملة  لوضع حد للمضاربة .

وتشهد مادة زيت المائدة ارتفاعا كبيرا في الأسعار منذ عدة أسابيع بشكل جعل الأسعار تفوق المستويات المسقفة التي حددتها الدولة، مع تسجيل نذرة في منتجات بعض العلامات.

المصدر : الاذاعة الجزائرية

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